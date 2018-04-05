Строительная компания на Среднем Урале заплатит крупный штраф за слив отходов вблизи пруда

Прокуратура оштрафовала компанию "Уралстроймонтаж" в Нижнем Тагиле за сброс отходов на почву вблизи Муринского пруда. На земле была обнаружена масса отходов и опилок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ООО "Уралстроймонтаж" откачивало из котлована насосом сточные воды и сливало их через шланг прямо на поверхность почвы в 60 м от берега реки Леба, которая впадает в Муринский пруд. Сотрудники прокуратуры выявили в сточных водах превышение ПДК взвешенных веществ в 7,45 раз и нефтепродуктов – в 1,8 раза.

Необходимо отметить, что сброс отходов происходил на берегу водоема, который является местом отдыха для большинства тагильчан.

В отношении юридического лица компании возбуждены административные дела. ООО "Уралстроймонтаж" обязали выплатить штраф на сумму 200 тыс. руб., кроме того, гендиректор компании получил представление от прокуратуры, а работник, который допустил нарушения, привлечен к дисциплинарной ответственности.