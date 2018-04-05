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"Британия подняла всю Европу против Кремля и заткнула Германию" Британские СМИ сообщили, что установили место производства газа "Новичок", которым были якобы отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. The Times со ссылкой на источники в спецслужбах пишет, что лаборатория находится в России, где именно — не уточняется.​ Якобы установить источник производства яда удалось с помощью научного анализа и разведданных уже спустя несколько дней после отравления.
05.04.2018
политика  |  добавить комментарий
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


После ареста Магомедовых крупнейшие порты России "уплывут" государству Арест братьев Магомедовых, совладельцев "Суммы", привел к остановке переговоров о продаже доли в группе "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) "Транснефти". Однако, скорее всего, желанный пакет акций госкомпания все же получит – уже на более выгодных условиях.
04.04.2018
экономика ;  | комментариев: 1
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Новости
05.04.2018 08:36 Мск (10:36 Екб)
спорт | В России
РФС оштрафовал Смолова за мат в прямом эфире
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Федор Смолов, Россия - Португалия (2017) | Фото: rfs.ru

В среду, 4 апреля, в Доме футбола в Москве состоялось очередное заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. В числе прочего на нем рассматривался инцидент с капитаном сборной России Федором Смоловым, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в недавнем матче чемпионата "Краснодар" - "Анжи" Смолов был заменен. Когда он покидал поле, его освистали болельщики. В ответ форвард произнес несколько матерных фраз, что было хорошо слышно в прямом телеэфире. После игры он принес свои извинения.

КДК в итоге посчитал, что это неспортивное поведение во время матча, и принял решение оштрафовать Федора Смолова на 60 тыс. руб.

Как сообщало Накануне.RU, после матча с "Анжи" главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов был отправлен в отставку.

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05.04.2018 08:36 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:36 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.04.2018 07:54 Мск
Смолов объяснил, почему матерился в прямом эфире








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РФС оштрафовал Смолова за мат в прямом эфире
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