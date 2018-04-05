РФС оштрафовал Смолова за мат в прямом эфире

В среду, 4 апреля, в Доме футбола в Москве состоялось очередное заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. В числе прочего на нем рассматривался инцидент с капитаном сборной России Федором Смоловым, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в недавнем матче чемпионата "Краснодар" - "Анжи" Смолов был заменен. Когда он покидал поле, его освистали болельщики. В ответ форвард произнес несколько матерных фраз, что было хорошо слышно в прямом телеэфире. После игры он принес свои извинения.

КДК в итоге посчитал, что это неспортивное поведение во время матча, и принял решение оштрафовать Федора Смолова на 60 тыс. руб.

Как сообщало Накануне.RU, после матча с "Анжи" главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов был отправлен в отставку.