В Казани студент спас вуз от пожара, задув огонь

В Сети появилось видео, на котором студент Казанского государственного архитектурно-строительного университета сумел потушить загоревшуюся электропроводку, задув пламя.

На записи видно, как молодой человек усиленно дует на очаг возгорания. После первого подхода он сбегал за тряпкой и попытался сбить пламя, и позднее вновь продолжил попытки задуть огонь, одна из которой завершилась успехом.

На фоне слышно, как очевидцы призывают студента "не дуть туда". На последних кадрах видно, как к нему подошли его товарищи с огнетушителем в руках.

"Другим мозгов хватило только все это снять, а не за огнетушителем сходить", "Один тушит, как минимум двое снимают. Будут гореть, но камеру не выключат", - комментируют пользователи.