За прошлый год зауральцы 117 раз пожаловались судебным приставам на действия коллекторов

В Зауралье на настоящий момент нет включенных в государственный реестр коллекторских агентств или их филиалов, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Жители региона обращаются с жалобами на действия юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности - за прошлый год таких жалоб накопилось в службе 117.

"В одном из обращений житель Кургана просил разъяснить ему нормы Федерального законодательства "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", так как сам планирует организовать деятельность по возврату просроченной задолженности", - отметили в ведомстве.

В других обращениях граждане жаловались на нарушение времени взаимодействия с должниками: в выходной день направлялись смс-сообщения в запрещенное законом время, коллекторы звонили более 1 раза в сутки.

В связи с тем, что часть обращений касалась действий коллекторских агентств, осуществляющих деятельность на территории Московской области и других регионов, эти обращения были направлены в ФССП России, а также в территориальные органы ФССП России и иные уполномоченные органы для рассмотрения. Те обращения, где обжаловались действия микрофинансовых и кредитных организаций, включенных в реестр Центробанка, направлялись в Банк России. Еще ряд обращений были направлены в отделы полиции.

В результате по 15 обращениям были приняты меры по восстановлению нарушенных прав заявителей – были составлены акты об уничтожении персональных данных третьих лиц, не являющихся должниками и взаимодействие коллекторов с ними прекращено. В трех случаях были установлены нарушения действующего законодательства, составлены протоколы об административных правонарушениях.