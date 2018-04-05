В Кургане следователи разбираются в нарушении прав педагогов в железнодорожном институте

Совсем не лестная ситуация разворачивается в Курганском институте железнодорожного транспорта - по мнению студентов и некоторой части педагогов, из вуза незаконно уволили преподавателя Татьяну Манташову. Также в учебном заведении вскрылись факты невыплаты зарплты сотрудникам.

Сейчас следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по данной информации, сообщили Накануне.RU в следственном ведомстве.

Правоохранительные органы проверят нарушения прав преподавателей и студентов Курганского института железнодорожного транспорта.

"В ходе проверки следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации будут исследованы все доводы и каждому факту будет дана надлежащая правовая оценка", - отметили в СК.