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США введут санкции против шести олигархов из "кремлевского списка"

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Новости
05.04.2018 08:03 Мск (10:03 Екб)
политика | В России | За рубежом
СМИ: США введут санкции против шести олигархов из "кремлевского списка"
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коллаж, кремлевский доклад, папка, Россия, США, Кремль (2018) | Фото: Накануне.RU

Администрация президента Дональда Трампа намерена ввести к пятнице санкции против ряда россиян, включенных в "кремлевский список", сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники.
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По их словам, "санкции будут носить экономический характер и нацелены против олигархов, имеющих связи с президентом Владимиром Путиным". Ожидается, что меры будут распространены по меньшей мере на шесть человек, передает ТАСС.

РБК сообщает, что ограничения будут приняты на основании принятого 15 марта решения ввести санкции в отношении 19 человек и пяти организаций, среди которых есть разведывательные службы, за кибератаки, продолжавшиеся не менее двух лет.

Напомним, 15 марта Минфин США расширил санкции против России и внес в санкционный список 19 человек, среди которых пятеро американцев, 13 россиян и один голландец. Все россияне из этого списка - фигуранты "списка Мюллера", опубликованного 16 февраля. В их числе бизнесмен Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова и другие. По версии американских прокуроров, все они были причастны к вмешательству в президентские выборы 2016 года, на которых победу одержал республиканец Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что команда спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера допросила как минимум двух российских олигархов.

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05.04.2018 08:03 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:03 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 05.04.2018 04:04 Мск
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Ранее 23.03.2018 03:32 Мск
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СМИ: США введут санкции против шести олигархов из "кремлевского списка"
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