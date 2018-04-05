Надымчан судят за гибель ребенка, которого насмерть раздавило дерево

Ушло в суд дело двух надымчан, которым вменяют смерть маленького ребенка: его придавило деревом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

В ходе следствия оба признали вину и раскаялись.

Напомним, трагедия произошла 11 февраля на территории 19 оленеводческой бригады Яр-Салинского совхоза. Два тундровика заготавливали дрова. С ними вместе при рубке деревьев присутствовал трехлетний внук 69-летнего обвиняемого, мальчик во время работы взрослых сидел на снегоходе. Во время валки дерева мужчины отвлеклись и не заметили, как ребенок направился к ним. В этот момент спиленная лиственница упала на ребенка. Он умер на месте.