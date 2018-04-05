В Екатеринбурге незаконно вырубили лес: ущерб составил более 1,7 млн рублей

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса в особо крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что 2 ноября 2017 года в Парковом лесничестве лесхоза Уральского государственного лесотехнического университета неизвестный незаконно вырубил 39 сосен и две березы, чем причинил ущерб на общую сумму свыше 1,7 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Прокуратура держит на контроле ход и результаты расследования.