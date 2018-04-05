ТЦ "Персей" в Москве сгорел через пять дней после противопожарной проверки

Сотрудники МЧС 30 марта проверяли состояние противопожарных систем в московском ТЦ "Персей", в котором вчера произошел пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Кроме того, было проведено обучающее занятие с персоналом по действиям во время пожара, добавили в МЧС.

Пожар на складе в торговом центре "Персей для детей" произошел в среду на Малой Семеновской улице, ему был присвоен повышенный ранг сложности.Погиб один человек, несколько спасателей пострадали. При этом сообщалось, что погибший сотрудник ТЦ мог пойти в неправильном направлении во время эвакуации.

В МЧС отметили, что сотрудники вовремя вызвали пожарных и начали эвакуацию посетителей.

"Здание было оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системами водяного пожаротушения, оповещения и эвакуации людей при пожаре, противодымной вентиляцией, которые во время происшествия сработали в штатном режиме", - уточнили в ведомстве.

На сегодняшний день по всей стране сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России уже проверили более 5,5 тысячи объектов с массовым пребыванием людей. Работа будет продолжена, обещают в МЧС.

Напомним, противопожарные проверки по все стране начались после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли 64 человека.