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ТЦ "Персей" в Москве сгорел через пять дней после противопожарной проверки
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Москва, пожар, торговый центр (2018) | Фото: twitter.com/BombilaMSK

Сотрудники МЧС 30 марта проверяли состояние противопожарных систем в московском ТЦ "Персей", в котором вчера произошел пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.
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Кроме того, было проведено обучающее занятие с персоналом по действиям во время пожара, добавили в МЧС.

Пожар на складе в торговом центре "Персей для детей" произошел в среду на Малой Семеновской улице, ему был присвоен повышенный ранг сложности.Погиб один человек, несколько спасателей пострадали. При этом сообщалось, что погибший сотрудник ТЦ мог пойти в неправильном направлении во время эвакуации.

В МЧС отметили, что сотрудники вовремя вызвали пожарных и начали эвакуацию посетителей.

"Здание было оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системами водяного пожаротушения, оповещения и эвакуации людей при пожаре, противодымной вентиляцией, которые во время происшествия сработали в штатном режиме", - уточнили в ведомстве.

На сегодняшний день по всей стране сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России уже проверили более 5,5 тысячи объектов с массовым пребыванием людей. Работа будет продолжена, обещают в МЧС.

Напомним, противопожарные проверки по все стране начались после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли 64 человека.

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05.04.2018 07:44 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:44 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 04.04.2018 15:27 Мск
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Ранее 04.04.2018 14:39 Мск
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При пожаре в ТЦ "Персей для детей" в Москве погиб один человек

Ранее 04.04.2018 13:19 Мск
В Москве загорелся торговый центр "Персей для детей"








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ТЦ "Персей" в Москве сгорел через пять дней после противопожарной проверки
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