Средний Урал погружается в смог

В Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. Как сообщили Накануне.RU в уральском Гидрометцентре, с вечера 4 апреля до 20.00 7 апреля на территории Среднего Урала ожидаются условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

В связи с этим синоптики объявили о неблагоприятных условиях первой степени опасности.

На данный момент метеостанциями не отмечены случаи задымленности атмосферы и появления несвойственного воздуху запаха в регионе.