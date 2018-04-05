В Прикамье построят важные социальные объекты

В Пермском крае на заседании правительства подвели итоги оказанных в 2017 году мер социальной поддержки населения. Кроме того, были озвучены планы по соцподдержке на 2018-2020 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Заседание состоялось 4 апреля. С докладом выступил министр социального развития Пермского края Павел Фокин. Он обозначил три основных категории граждан, нуждающихся в социальной поддержке: семьи с детьми, люди пожилого возраста и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Достижением 2017 г. в Прикамье стала ликвидация очередности среди пожилых людей на помещение в стационарные учреждения – Пермский край стал одним из немногих регионов, где удалось добиться такого результата.

"Еще одно важное событие для социальной инфраструктуры, которое произошло в прошлом году, – принято решение по строительству важных социальных объектов: геронтологического центра и современного детского реабилитационного центра", — отметил министр. По его словам, начало строительства детского реабилитационного центра является одной из основных задач в этом году.

По прежнему актуальным вопросом для региона остается создание безбарьерной среды для инвалидов. Об этом на заседании сообщила председатель Всероссийского общества инвалидов Надежда Романова. Также участники заседания отметили важность такого инструмента поддержки, как социальный контракт.

Отметим, в 2017 году в бюджете края было предусмотрено 19,5 млрд руб. на оказание мер социальной поддержки населению. С учетом индексации всех социальных пособий трехлетний бюджет предусматривает более 60 млрд руб. на социальную поддержку жителей Пермского края. Из них 32,5 млрд руб. – на поддержку старшего поколения, 27,6 млрд руб. — на поддержку семьи и детства и около миллиарда на формирование доступной среды и реабилитацию инвалидов.

Губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что социальная поддержка в крае основывается на принципах адресности и нуждаемости.

"Принципиально важный критерий, который мы стали использовать при оказании поддержки, — это адресный подход. Наша задача не раздать всем денег по чуть-чуть, а направлять средства действительно тем, кто нуждается в этой помощи, и эту помощь оказывать своевременно и эффективно. Для этого мы оказываем как системные, так и локальные меры поддержки", - отметил Максим Решетников.

В качестве примера глава региона привел введение компенсации расходов за подключение домов к газу.