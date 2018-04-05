Первая серия "Простоквашино" установила рекорд среди мультфильмов по просмотрам в соцсетях

3 апреля в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники", а также на сайте "Кино Mail.Ru" состоялась премьера первой серии продолжения мультфильма "Простоквашино".

Как сообщили Накануне.RU в Mail.Ru Group, на данный момент в "Одноклассниках" 7 млн просмотров, а "ВКонтакте" 10,8 млн. Только за первые несколько часов видеоролик набрал несколько миллионов просмотров.

В дальнейшем в официальных группах в социальных сетях будут проходить специальные акции, посвященные премьере: пользователи приложения OK Live смогут примерить маску одного из героев и отправить друг другу открытки в сообщениях. А вместе с выходом второй серии пользователям "ВКонтакте" станет доступен специальный набор стикеров с героями мультфильма.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в новых сериях зрителей ждет подросший Дядя Федор, которому уже 9 лет, у него появилась младшая сестра - Вера Павловна. А в домике в Простоквашино завелся новый жилец - грызун Тама-Тама. Маму Дяди Федора озвучивает телеведущая Юлия Меньшова, Печкин говорит голосом актера Ивана Охлобыстина, Шарика озвучил певец Гарик Сукачев, а Матроскина - сын Олега Табакова Антон, голос главному герою - Дяде Федору - дал 11-летний актер Алексей Онежен.