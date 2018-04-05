Куйвашев отправился в Москву: у губернатора запланированы две встречи с Путиным

Сегодня, 5 апреля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев находится с рабочим визитом в Москве, где примет участие в двух важнейших событиях - работе инспекционной комиссии Международного бюро выставок и заседании Государственного совета по вопросу приоритетных направлений деятельности российских регионов по содействию развитию конкуренции, которое проведет президент России Владимир Путин. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

Как сообщается на сайте Кремля, на заседании Государственного совета будут рассмотрены необходимые меры для достижения целей, сформулированных в указе президента "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции". Также Путин сегодня примет в Кремле членов инспекционной комиссии Международного бюро выставок, которые прибыли в Россию для оценки готовности Екатеринбурга к принятию ЭКСПО-2025. В мероприятии, как ожидается, примет участие и Евгений Куйвашев.

Напомним, инспекционная комиссия прибыла с рабочим визитом вечером 2 апреля. Два дня - 3 и 4 апреля - делегаты работали в Екатеринбурге, изучая возможности и потенциал города и региона, 5 апреля визит продолжается в Москве. Здесь у инспекторов МБВ запланировано участие в презентациях заявочного досье, а также встречи с руководством страны.