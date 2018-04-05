Крупный пожар в тюменском "Rich family" тушили четыре часа

Огнеборцы справились с крупным пожаром в тюменском магазине игрушек "Rich family", передает корреспондент Накануне.RU.

Открытое горение ликвидировано в 3.55 – на тушение ушло почти четыре часа. Сейчас спасатели проливают здание и разбирают конструкции, после чего на место пустят дознавателей. Примечательно, что проверка пожарной безопасности, которая проходит в регионе после трагедии в Кемерово, должна была прибыть в "Rich family" 12 апреля.

Экологическая обстановка не нарушена, на жизни тюменцев пожар никак не отразился. Прошли замеры загрязнения воздуха. Общая площадь возгорания превысила 3 тыс. "квадратов". Эвакуации не было, пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МЧС.