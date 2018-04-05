В Пентагоне объяснили сохранение военного присутствия США в Сирии

Вашингтон намерен продолжать борьбу с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ; запрещена в РФ) в Сирии, но будут определять численность и структуру своих войск в этой стране, исходя из внутренней ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Эрик Пахон.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, вчера американский президент Дональд Трамп высказал намерение принять в скором времени решение о выводе войск из Сирии, отметив при этом, что Вашингтон "почти выполнил" свою "основную миссию", заключавшуюся в уничтожении ИГ. Однако позже в СМИ появилась информация о том, что глава Белого дома "неохотно" согласился на продление военного присутствия США в арабской республике "на неопределённый период с целью разгрома" террористов.

По словам Пахона, Пентагон продолжает "реализацию стратегии президента по разгрому ИГ", и на данный момент в Сирии находятся 2 тысячи американских военных.

"Коалиция из 75 членов по-прежнему сосредоточена на уничтожении остатков физического присутствия "Исламского государства", — цитирует его РБК. — Международная коалиция во главе с США оказывает военную и финансовую поддержку преимущественно курдским "Сирийским демократическим силам" (SDF) в борьбе против ИГ".