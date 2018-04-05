В Пентагоне объяснили сохранение военного присутствия США в Сирии

в этот день
05.04.18
06:53
В Екб.08:53
Полковник Захарченко заявил, что из изъятых 9 млрд рублей ему принадлежат только 93 тысячи
В Москве загорелся торговый центр "Персей для детей". Последние данные
В Екатеринбурге СК проверяет информацию о торговле детьми-сиротами
Главное
Протестные акции ослабили позиции губернаторов, но усилят роль полпредств

Тема дня
Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Из бизнес-империи – в ОПС: что обрушило "Сумму"? Близкими к бизнес-империи считались вице-премьер Аркадий Дворкович и даже председатель Правительства Дмитрий Медведев. Примечательно, что история о преступной группировке всплыла в преддверии изменения состава Правительства. Эксперты Накануне.RU рассказали, какие кланы во власти могли поспособствовать переходу бизнес-империи в разряд "ОПС".
02.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


После ареста Магомедовых крупнейшие порты России "уплывут" государству Арест братьев Магомедовых, совладельцев "Суммы", привел к остановке переговоров о продаже доли в группе "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) "Транснефти". Однако, скорее всего, желанный пакет акций госкомпания все же получит – уже на более выгодных условиях.
04.04.2018
экономика ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Кощунство и цинизм!" В установке памятника нацисту в Волгограде попросили разобраться Генпрокуратуру
Порошенко обозвал всех сторонников "Северного потока-2" "сообщниками России"
"Газпром" обжаловал решение суда Стокгольма по транзиту газа через Украину
Уральцы смогут слетать в Крым по льготной цене
Суд в Екатеринбурге встал на сторону протоиерея, сравнившего Ленина с Гитлером
В аэропорту Волгограда появится памятник офицеру вермахта?!
"Коммунисты России" извинились перед Грудининым за скандал на дебатах
Задержана начальник инспекции госстройнадзора Кемеровской области
Голосование
Как Вы считаете, кто больше виновен в череде ЧС, идущих по России?

Президент и федеральные органы власти

Региональные власти

Муниципальные власти

Собственники объектов ЧС

Главная причина - общественный строй, где основная цель – извлечение прибыли

Не знаю, возможно, это всё не имеет общих причин


Результаты 1185



Новости
05.04.2018 05:35 Мск (07:35 Екб)
политика | За рубежом
В Пентагоне объяснили сохранение военного присутствия США в Сирии
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Министерство обороны США, Пентагон (2017) | Фото: diletant.media

Вашингтон намерен продолжать борьбу с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ; запрещена в РФ) в Сирии, но будут определять численность и структуру своих войск в этой стране, исходя из внутренней ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Эрик Пахон.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, вчера американский президент Дональд Трамп высказал намерение принять в скором времени решение о выводе войск из Сирии, отметив при этом, что Вашингтон "почти выполнил" свою "основную миссию", заключавшуюся в уничтожении ИГ. Однако позже в СМИ появилась информация о том, что глава Белого дома "неохотно" согласился на продление военного присутствия США в арабской республике "на неопределённый период с целью разгрома" террористов.

По словам Пахона, Пентагон продолжает "реализацию стратегии президента по разгрому ИГ", и на данный момент в Сирии находятся 2 тысячи американских военных.

"Коалиция из 75 членов по-прежнему сосредоточена на уничтожении остатков физического присутствия "Исламского государства", — цитирует его РБК. — Международная коалиция во главе с США оказывает военную и финансовую поддержку преимущественно курдским "Сирийским демократическим силам" (SDF) в борьбе против ИГ".

Вади Барада, провинция Дамаск, Сирия(2017)|Фото: ibtimes.co.uk

Другие новости по темам: Пентагон, США, Сирия, ИГ, американские военные, Дональд Трамп
05.04.2018 05:35 Мск | Вашингтон | информационная служба Накануне.RU
07:35 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 04.04.2018 19:50 Мск
NBC: Трамп согласился продлить военное присутствие США в Сирии

Ранее 04.04.2018 03:42 Мск
Трамп вновь заявил о скором выводе американских войск из Сирии

Ранее 30.03.2018 09:12 Мск
Трамп заявил, что США скоро могут уйти из Сирии








Добавить комментарий:

В Пентагоне объяснили сохранение военного присутствия США в Сирии
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+