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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
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Из бизнес-империи – в ОПС: что обрушило "Сумму"? Близкими к бизнес-империи считались вице-премьер Аркадий Дворкович и даже председатель Правительства Дмитрий Медведев. Примечательно, что история о преступной группировке всплыла в преддверии изменения состава Правительства. Эксперты Накануне.RU рассказали, какие кланы во власти могли поспособствовать переходу бизнес-империи в разряд "ОПС".
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После ареста Магомедовых крупнейшие порты России "уплывут" государству Арест братьев Магомедовых, совладельцев "Суммы", привел к остановке переговоров о продаже доли в группе "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) "Транснефти". Однако, скорее всего, желанный пакет акций госкомпания все же получит – уже на более выгодных условиях.
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Новости
05.04.2018 05:10 Мск (07:10 Екб)
политика | В России
Соцсети заставят быстро удалять незаконный контент
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молодежь, интернет (2015) | Фото: mk-turkey.ru

Депутаты Госдумы занялись регулированием интернета.
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Уже сегодня они одобрят в первом чтении законопроект, позволяющий блокировать доступ к интернет-ресурсам за отказ удалять сведения, порочащие честь и достоинство гражданина. Накануне в Думу была внесена обновленная редакция законопроекта о регулировании соцсетей. Представители отрасли не исключают, что законодательные новации отразятся "на свободе слова и праве граждан на доступ к информации".

Единороссы Сергей Боярский и Андрей Альшевских перевнесли законопроект о регулировании соцсетей после критики государственно-правового управления президента и Белого дома. В проекте появилось понятие "владелец публичной сети". Как пояснил Сергей Боярский, "под это определение попадают соцсети и мессенджеры", которые в сутки посещает не менее 100 тыс. пользователей. Роскомнадзор будет вести реестр таких сетей и сможет запрашивать у них любую "необходимую информацию". Владелец сети должен будет по заявлению каждого пользователя "ограничить или удалить" информацию, направленную "на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды", а также недостоверную или порочащую честь и достоинство.

В обновленной версии проекта у соцсетей появились новые обязательства: они должны вести свой реестр поступающих от пользователей заявлений и "по первому требованию" предоставлять его Роскомнадзору, установить предложенную им программу, которая позволит определять количество пользователей. Кроме того, соцсети должны "соблюдать запреты и ограничения", предусмотренные, в частности, законодательством о выборах и референдумах. Также владельцев публичной сети обязывают "не допускать использование сети в целях совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих гостайну, распространение материалов, содержащих публичные призывы к террористической деятельности, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань".

Для борьбы с фальсификацией "общественно значимых сведений" и "распространением недостоверной общественной информации" уполномоченный орган власти сможет обратиться в Роскомнадзор "с решением суда или органа власти" и потребовать прекратить распространение или удаления информации и ее копии. РКН в течение суток должен направить владельцу сети предписание, неисполнение которого, по словам Сергея Боярского, будет грозить штрафом. Если публичная сеть дважды проигнорирует предписания РКН и выданные штрафы, ведомство может обратиться в суд с требованием ограничить доступ к информации.

Представители отрасли скептически оценили законопроект. В пресс-службе Mail.Ru Group (владеет "ВКонтакте", "Одноклассниками" и "Моим миром") сказали, что на данный момент уже есть законы, которые "предоставляют необходимые инструменты регулятору", и необходимость в дополнительных инициативах "отсутствует". Как заявили в пресс-службе "Яндекса", "на сервисы возлагается функция судов, от них ждут самостоятельной проверки соответствия информации закону, чего, очевидно, в большинстве случаев они сделать не могут": "В связи с этим сервисам придется удалять любую информацию по любым жалобам. Это может отразиться на свободе слова и праве граждан на доступ к информации", пишет газета "Коммерсант".

Другие новости по темам: соцсети, Госдума, интернет
05.04.2018 05:10 Мск | Денис Линов
07:10 Екб


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Соцсети заставят быстро удалять незаконный контент
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