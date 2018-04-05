Путин сообщил о готовящихся провокациях боевиков в Сирии

Президент РФ Владимир Путин заявил о попытках провокаций в Сирии со стороны боевиков.

"Нами получены неопровержимые доказательства подготовки боевиками провокаций с использованием отравляющих веществ", — передаёт РБК его слова, сказанные по итогам встречи с главами государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

Российский лидер подчеркнул, что общей стратегической целью участники процесса видят "окончательный разгром террористов", не оставляющих попыток "дестабилизировать ситуацию" в арабской республике и "сорвать усилия по продвижению мирного процесса".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 3 апреля Путин прибыл с двухдневным визитом в Анкару, чтобы принять участие в седьмом заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. По итогам встречи президенты России, Ирана и Турции согласовали совместное заявление по урегулированию ситуации в Сирии.