Facebook вводит изменения для защиты данных пользователей

Социальная сеть Facebook ограничит доступ сторонних приложений к данным пользователей, которой они делятся в группах и событиях в соцсети.

"Мы хотим обновить информацию об изменениях, которые мы вводим для улучшения защиты информации вашей информации в Facebook, — говорится в сообщении компании. — В ближайшие месяцы мы планируем внести дополнительные изменения, и будем держать вас в курсе наших успехов".

Поясняется, что речь идёт о "наиболее важных" изменениях.

В частности, приложения, использующие интерфейс API, больше не будут иметь доступа к списку гостей или сообщениям на стене события.

"В будущем доступ к событию будут получать только те приложения, которые мы подтверждаем и которые согласны со строгими требованиями", — говорится в сообщении.

Далее, приложения больше не будут иметь доступа к спискам участников групп в Facebook, также будет удалена личная информация, такая как имена и фотографии профиля, прикреплённые к сообщениям или комментариям, к которым могут обращаться одобренные приложения.

Ещё одно изменение заключается в том, что доступ к API страниц пользователей будет производиться с одобрения Facebook, тогда как до сегодняшнего дня любое приложение может использовать их для чтения постов и комментариев с любой страницы.

"Мы хотим быть убеждены в том, что информация страниц доступна только для приложений, предоставляющих полезные услуги нашему сообществу", — пояснили в компании.

Другое изменение касается поиска и восстановления аккаунтов.

"До сегодняшнего для люди могут найти человека в Facebook по номеру телефона или электронному адресу, что было особенно полезно в тех случаях, когда сложно написать полное имя человека из-за языковых особенностей, или когда одно и то же имя принадлежит многим пользователям", — отмечается в сообщении.

Тем не менее, как подчеркнули в компании, имеют место случаи злоупотребления и этими функциями, в связи с чем они также будут отключены.

"В общем и целом, мы верим, что эти изменения наилучшим образом защитят информацию пользователей, в то же время позволяя разработчикам создавать полезный опыт", — заключили в компании.