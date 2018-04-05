Американские власти допросили российских олигархов по "российскому делу"

Команда спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера допросила как минимум двух российских олигархов, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

При этом имена бизнесменов не называются. По данным телеканала, одного из них следователи допросили в аэропорту Нью-Йорка, где он приземлился на своем частном самолете. Они также досмотрели его электронные устройства.

Еще одного россиянина также остановили при въезде в США для допроса. Помимо этого, следователи Мюллера направили запрос на добровольную беседу еще одному олигарху, который в последнее время на территории США не был.

Как отмечает CNN, следователей интересует, не направляли ли олигархи средства на финансирование избирательной кампании Дональда Трампа — прямым или косвенным путем, сообщает Газета.ru.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выразил свою готовность дать показания спецпрокурору по российскому делу.