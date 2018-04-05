В России ожидается резкий скачек цен на бензин

Независимые трейдеры нефтепродуктов направили правительству России письмо, в котором пожаловались на неконтролируемый рост цен на бензин и дизтопливо на оптовом рынке.

Также они сообщили об угрозе банкротства независимых АЗС. В "Совете по товарным рынкам", который защищает интересы независимых нефтетрейдеров, говорится, что причинами возникшей ситуации стали налоговый маневр, рост акцизов и цен на нефть. В письме отмечается, что привлекательность экспорта нефтепродуктов привела к нехватке топлива на внутренних торгах. В результате этого с 19 марта крупнейшие нефтекомпании продают 20 тыс. т бензина в день при том, что в декабре этот показатель был в три раза выше. Как отмечают трейдеры, рост биржевых цен на нефтепродукты может увеличиться из-за роста спроса в весенне-летний период, масштабных весенних ремонтов на НПЗ и весенних полевых работ.

Глава "Совета по товарным рынкам" Илья Мороз заявил, что проблема роста цен на топливо — системная и может привести к исчезновению независимых сетей. По его данным, в ближайшее время средняя по России розничная цена бензина может начать расти на 20-30-50 коп. в неделю.

Для стабилизации ситуации трейдеры предлагают поэтапную либерализацию розничных цен, увеличение нормативов обязательных продаж топлива на бирже до 50% от потребления на внутреннем рынке и снижение ставок акцизов, сообщает Lenta.ru.

Напомним, Накануне.RU уже писало, что новый рост цен на бензин ожидается сразу после выборов президента РФ. Между тем, в ФАС заявили об отсутствии предпосылок для резкого роста цен на бензин.