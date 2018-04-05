Разрешен ввоз томатов еще с одного предприятия Турции

Россельхознадзор одобрил поставки томатов еще с одного предприятия Турции.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, с 4 апреля в рамках очередного этапа под гарантии министерства продовольствия и животноводства Турции разрешается ввоз в Россию томатов, произведенных предприятием Bostan Gida. Это предприятия было проинспектировано специалистами из России в декабре прошлого года. В настоящее время число турецких предприятий, получивших право на экспорт томатов в России, достигло 15.

Напомним, Россельхознадзор с 1 февраля разрешил поставки томатов ещё с пяти предприятий Турции.

Импорт турецких помидоров и другой сельхозпродукции запрещен с января 2016 г., после того как турецкий истребитель сбил российский Су-24. Ряд ограничений уже сняты, премьер Дмитрий Медведев в мае 2017 года заявлял, что взаимное снятие ограничений не коснется поставок томатов.