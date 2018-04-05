В Риге протестовали против перевода образования на латышский язык

Жители Риги вышли на акцию протеста против перехода школьного обучения на территории Латвии на латышский язык.

В мероприятии приняли участие более 1 тыс. человек, которые прошли шествием от здания Министерства образования и науки к резиденции латвийского президента. Протестующие несли в руках плакаты с критикой латвийского лидера Раймонда Вейониса, министра образования и науки Карлиса Шадурскиса, а также флаги России и георгиевские ленты.

Как сообщил сопредседатель Латвийского комитета по правам человека Владимир Бузаев, необъявленная цель реформы школьного образования в Латвии — уменьшить конкурентоспособность русскоязычных граждан и дать преимущество коренной нации. Он отметил, что обучение на русском языке в латвийских школах частично упразднили еще с 2004 года. С тех пор, согласно исследованию Латвийского комитета по правам человека, ухудшились результаты русскоязычных школьников на выпускных экзаменах, что привело к трудностям при поступлении в университеты.

В российском посольстве заявили, что решением о переводе обучения на латышский язык Рига проигнорировала интересы большинства населения Латвии, а также международное законодательство, которое защищает права национальных меньшинств, сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, поправки в законодательство об образовании латвийский президент внес 2 апреля. Согласно новому законодательству, все средние школы Латвии должны проводить обучение на латышском языке. В начальной школе обучение на родном языке будет частично сохранено. Против внесения таких поправок выступили представители русскоязычных граждан Латвии.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, подобные случаи уже происходили в прибалтийской стране.

Так, взысканиям за публичное общение со школьниками на русском языке не единожды подвергался мэр Риги Нил Ушаков. Под претензии Центра госязыка (ЦГЯ) Латвии также попадал глава Вентспилса Айвар Лембергс, поприветствовавший по-русски собравшихся на общественном мероприятии, на котором, как сообщалось, присутствовали преимущественно русскоязычные граждане. А в середине июня латвийский ЦГЯ составил протокол на директора школы в Лиепае Валерия Епископосова, проводившего выпускной вечер на русском языке.