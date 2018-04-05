В МИД Британии раскритиковали предложение России провести совместное расследование по "делу Скрипаля"

Предложение России провести совместное с Британией расследование в рамках "дела Скрипаля" смехотворно и было направлено на сокрытие правды.

Об этом глава МИД Британии заявил Борис Джонсон. По его словам, Россия намеревалась "подорвать независимую и беспристрастную" работу Международной организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). "У России была только одна цель на уме после покушения на убийство на территории Великобритании с использованием боевого химического вещества — скрыть правду и запутать общественность", — отметил глава внешнеполитического ведомства.

По мнению британского министра, международное сообщество в очередной раз распознало эту тактику и "решительно отвергло попытки России сорвать надлежащий международный процесс", сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Евросоюз отказался поддержать проект заявления Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в Солсбери. Брюссель обосновал свой отказ от поддержки проекта заявления из-за отсутствия "позитивной реакции" Москвы на "первоначальное предложение" Лондона "предоставить релевантную информацию".