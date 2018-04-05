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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
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Из бизнес-империи – в ОПС: что обрушило "Сумму"? Близкими к бизнес-империи считались вице-премьер Аркадий Дворкович и даже председатель Правительства Дмитрий Медведев. Примечательно, что история о преступной группировке всплыла в преддверии изменения состава Правительства. Эксперты Накануне.RU рассказали, какие кланы во власти могли поспособствовать переходу бизнес-империи в разряд "ОПС".
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После ареста Магомедовых крупнейшие порты России "уплывут" государству Арест братьев Магомедовых, совладельцев "Суммы", привел к остановке переговоров о продаже доли в группе "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) "Транснефти". Однако, скорее всего, желанный пакет акций госкомпания все же получит – уже на более выгодных условиях.
04.04.2018
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Новости
05.04.2018 01:26 Мск (03:26 Екб)
политика | В России | За рубежом
В МИД Британии раскритиковали предложение России провести совместное расследование по "делу Скрипаля"
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Борис Джонсон, (2016) | Фото:

Предложение России провести совместное с Британией расследование в рамках "дела Скрипаля" смехотворно и было направлено на сокрытие правды.
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Об этом глава МИД Британии заявил Борис Джонсон. По его словам, Россия намеревалась "подорвать независимую и беспристрастную" работу Международной организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). "У России была только одна цель на уме после покушения на убийство на территории Великобритании с использованием боевого химического вещества — скрыть правду и запутать общественность", — отметил глава внешнеполитического ведомства.

По мнению британского министра, международное сообщество в очередной раз распознало эту тактику и "решительно отвергло попытки России сорвать надлежащий международный процесс", сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Евросоюз отказался поддержать проект заявления Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в Солсбери. Брюссель обосновал свой отказ от поддержки проекта заявления из-за отсутствия "позитивной реакции" Москвы на "первоначальное предложение" Лондона "предоставить релевантную информацию".

Другие новости по темам: дело Скрипаля, отравление, МИД
05.04.2018 01:26 Мск | Денис Линов
03:26 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 05.04.2018 00:36 Мск
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Ранее 03.04.2018 20:24 Мск
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В МИД Британии раскритиковали предложение России провести совместное расследование по "делу Скрипаля"
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