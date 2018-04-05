Глава Якутии ушел в отпуск на фоне слухов о возможной отставке

Глава Якутии Егор Борисов ушел в плановый отпуск.

Это совпало со слухами о его возможной отставке, которые якутские власти уже назвали провокацией.

В последнее время в ряде СМИ появились данные о возможной отставке Борисова, это связывают с инцидентом на борту самолета авиакомпании "Аэрофлота", а также с результатами президентских выборов в Якутии. Как сообщается на сайте президента Якутии, на период отпуска исполнение обязанностей главы республики возложено на председателя правительства Евгения Чекина.

В администрации правительства слухи в СМИ о возможной отставке Борисова назвали провокацией, сообщает РИА "Новости".

Напомним, инцидент с Борисовым на борту "Аэрофлота" произошел в конце февраля. По словам официального представителя перевозчика, глава региона Егор Борисов, его супруга Прасковья Борисова и помощник Евгений Шигапов пришли на посадку в самолет последними. С собой у них было большое количество пакетов из duty free и ручной клади. Старший проводник попросил их показать посадочные талоны. На это глава региона и его сопровождающие в категоричной форме отказались это сделать. Вместо посадочных талонов они пытались предъявить свои служебные удостоверения. При этом высокопоставленные пассажиры выражали возмущение правилами "Аэрофлота" и оскорбляли экипаж лайнера.

Кроме того, во время посадки на борт на просьбу бортпроводника показать посадочный талон Шигапов ответил матом, попытался проникнуть в кабину пилотов, на замечания и требования членов экипажа внимания не обращал.

Командир воздушного судна принял решение снять помощника президента Якутии с рейса.

Как ранее сообщало Накануне.RU, продолжается падение в рейтинге главы Якутии Егора Борисова (с 48-го на 54-е место), чей регион показал наиболее неблагоприятный для власти результат голосования на президентских выборах.