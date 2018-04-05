Британский МИД удалил сообщение о причастности России к "Новичку"

Министерство иностранных дел Великобритании удалило сообщение в Twitter, в котором говорилось о безусловной причастности России к созданию нервно-паралитического газа "Новичок", использованного для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Сообщение об этом британский МИД опубликовал 22 марта. В нем говорилось: "Анализ, произведенный ведущими мировыми экспертами в Лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Дауне дал понять, что "Новичок" — нервно-паралитическое боевое отравляющее вещество, произведенное в России". Также в сообщении подчеркивалось, что лаборатория в Портон-Дауне аккредитована Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

На удаление сообщения обратило внимание российское посольство. В своем аккаунте в Twitter диппредставительство опубликовало скриншот сообщения, к которому прикрепило обращение к МИД Великобритании: "Почему Форин-офис [МИД Великобритании] удалил этот твит?".

Как сообщили в МИД Великобритании, в тексте удаленного сообщения была неверно передана прямая речь британского посла в России Лори Бристоу, который выступил 22 марта в Москве с брифингом, на котором озвучил британскую позицию по "делу Скрипаля", сообщает РБК,

Напомним, 3 апреля специалисты британской лаборатории сообщили, что не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.