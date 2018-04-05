В Югре обсудят стратегические приоритеты промышленного развития округа

Ханты-Мансийск готовится принять Югорский промышленный форум – 2018. Запланированное на 10-11 апреля мероприятие объединит бизнесменов, специалистов промышленной отрасли, руководителей предприятий и окружных чиновников. В этом году форум будет посвящен стратегическим приоритетам промышленного развития Югры, связанным с диверсификацией региональной экономики и локализацией новых производств, передает корреспондент Накануне.RU.

Центральным событием форума, который пройдет в КВЦ "Югра-Экспо", станет пленарное заседание о локализации производства в Югре, посвященное развитию приоритетных направлений промышленности России и автономного округа.

В программе форума - обсуждение проектов создания новых производств в рамках реализации крупнейшего инвестиционного проекта создания технологического центра "Бажен". Реализация национального проекта на территории Югры является точкой притяжения для передовых технологий в сфере добычи трудноизвлекаемой нефти.

Участники круглого стола "Новая система обращения с отходами" обсудят государственную политику в сфере обращения с отходами в Югре, перспективы вовлечения отходов во вторичный оборот на базе создаваемых полигонов ТКО, внедрения современных технологий переработки отходов.

Кроме того, для участников форума состоится ряд мастер-классов, нацеленных на анализ управленческих ошибок внедрения лин-технологий, повышение мотивации сотрудников к внедрению бережливого производства, а также специализированная выставка достижений и разработок предприятий промышленной и научной отрасли, сообщается на официальном сайте форума.

На выставке, как и в прошлом году, будет размещен объединенный стенд департамента промышленности автономного округа и фонда развития Югры.

"Основу совместной экспозиции составит презентация инвестиционных предложений в сфере развития промышленности, выполненная с использованием интерактивной проекции. В частности, это предложения по развитию Приполярного Урала в границах автономного округа (предполагает создание транспортной, энергетической инфраструктуры, предприятий по добыче и переработке твердых полезных ископаемых на территории Березовского района), созданию производств по выпуску смол и пропитке бумаги для ламинирования древесно-стружечных плит. Кроме того, в презентации будут представлены реализуемые проекты, нацеленные на создание современной промышленной инфраструктуры, – создаваемые индустриальные парки в Сургуте и Сургутском районе", – пояснил исполняющий обязанности генерального директора фонда Роман Генкель.

Югорский промышленный форум - 2017

Помимо этого, презентация даст пользователю представление о социально-экономическом развитии автономного округа, его месте в экономике России, действующей системе поддержки инвестиционной деятельности в регионе.

Отметим, в настоящее время базовый портфель инвестиционных предложений Югры в сфере развития промышленности насчитывает 25 предложений емкостью более 126 млрд руб.

Югорский промышленный форум – проект, ставший авторитетной площадкой для дискуссий по самым важным направлениям развития региона, уникальной выставочно-презентационной площадкой, где демонстрируются последние разработки и достижения российских компаний промышленной отрасли. Это подтверждают участники мероприятия.

"На сегодняшний день Югра является одним из стратегически важных регионов страны, это основной нефтегазоносный район России и один из крупнейших нефтедобывающих регионов мира. Югра – это экономически самодостаточный регион, который занимает третье место в«рейтинге социально-экономического положения регионов России, а также второе место по масштабу экономики в стране. Все это говорит о том, что проведение подобных мероприятий имеет большое значение как для Югры, так и для России. Мы уверены, Югорский промышленный форум станет коммуникационной площадкой для представителей органов власти и бизнес-сообщества. Мы готовы делиться своим опытом и знаниями, демонстрировать современные технологии предприятий отраслей ТЭК, информировать о механизмах и лучших практиках трансфера технологий в сфере энергетики", - отметил в своем приветственном обращении председатель, член генерального совета Деловой России Денис Черепанов.

Напомним, что в прошлом году форум собрал гостей из Белоруссии, Башкортостана, Екатеринбурга и Тюмени. За два дня было проведено 17 мероприятий, в которых приняли участие более 500 человек.