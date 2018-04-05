В Китае готовятся собрать "азиатский Давос"

В городе Боао на южнокитайском острове Хайнань с 8 по 11 апреля состоится международный экономический форум, который уже традиционно называют "Азиатским Давосом".

Впервые форум состоялся в 2001 г . и за 17 лет стал играть уникальную роль в укреплении диалога между странами Азии и остальным миром, а также в совместном решении как региональных, так и глобальных проблем. В этом году мероприятие станет первым из четырёх важнейших дипломатических событий, по версии МИД КНР.

В 2013 и 2015 гг. председатель КНР Си Цзиньпин именно на этой площадке впервые выдвинул и подробно разъяснил основные идеи человечества с единой судьбой.

На открытии нынешнего форума Си Цзиньпин также выступит с речью. В работе мероприятия примут участие более 2 тыс. человек, причём не только из Азии: среди них президент Австрии Александр Ван дер Беллен, президент Филиппин Родриго Дутерте, премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. От России, как передаёт ТАСС, на форуме будет присутствовать представитель президента России по взаимодействию с Форумом стран - экспортеров газа Виктор Зубков.

Напомним, в ходе Азиатского экономического форума в 2015 г. вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов заявил о присоединении России к проекту Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), который называют китайским конкурентом МВФ.

Министр иностранных дел КНР Ван И, как передаёт агентство "Синьхуа", рассказал о пяти основных целях предстоящего мероприятия: во-первых, будут показаны новые перспективы реформ и открытости; во-вторых, будет дана трактовка новой эпохи развития Китая; в-третьих, будут высказаны мнения о "совместном создании будущего"; в-четвертых, будут "достигнуты результаты в выстраивании партнерских отношений"; в-пятых, появятся "новые движущие силы развития форума".

По итогам мероприятия предлагается предложить миру и Азии "Боаоскую мудрость" и "Боаоскую силу".