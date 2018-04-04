Украина пригрозила захватывать все суда из Крыма

Госпогранслужба Украины намерена задерживать все суда, входящие и выходящие из портов Крыма без "согласования" с Киевом. Об этом заявил спикер ведомства Олег Слободян, прокомментировав захват в Азовском море российского судна "Норд", приписанного к порту Керчь.

Он сказал, что Киев считает Крым своей территорией, поэтому "на нарушения порядка входа и выхода с "оккупированной территории" правоохранительные органы будут реагировать немедленно".

По его словам, возможности Украины в этом регионе "на данный момент адекватны существующим угрозам".

Напомним, российское судно украинские пограничники захватили 25 марта в 15 милях от украинского берега. Судно доставили в порт Бердянск и арестовали. У моряков отобрали российские паспорта и принуждают для освобождения признать себя гражданами Украины. Поскольку их не признают российскими гражданами, то к ним не допускают российского консула.

4 апреля стало известно, что капитана судна "Норд" Владимира Горбенко увезли в Херсон и будут судить. Адвокат Дмитрий Щербина заявил, что защита расценивает эту ситуацию как похищение. Российское посольство в Киеве потребовало немедленно предоставить консульский доступ к членам экипажа.