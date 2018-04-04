Патриарх Кирилл потребовал от спевшего "Мурку" священника покинуть Москву

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) патриарх московский и всея Руси Кирилл потребовал покинуть пределы Московской епархии от священника, исполнившего "Мурку". Об этом Накануне.RU сообщил патриарший пресс-секретарь священник Александр Волков.

2 апреля на сайте YouTube 2 апреля появился видеоролик, на котором священник поёт известную дворовую песню в трапезной одного из столичных храмов под аккомпанемент музыкантов, ему подпевают присутствующие миряне.

"О ролике, в котором священник… исполнял песню "Мурка" в трапезной одного из московских храмов, доложено святейшему патриарху Кириллу, правящему епископу города Москвы, — написал иерей Александр на своей странице в Facebook. — Священнику указано сегодня покинуть пределы Московской епархии и отбыть в Тираспольскую епархию, клириком которой он является, под архипастырское наблюдение правящего архиерея".

Сам Волков оценил публичное исполнение священнослужителем "блатной песни про одесских урок" как поведение "за гранью возможного и допустимого".

"Неважно, чем занимаются наши собратья у себя дома, хотя надо надеяться, что в большинстве своём ничем предосудительным, — сказал священник. — Но за церковной трапезой, в присутствии других священников и мирян петь "Мурку" — ниже достоинства человека, носящего иерейский сан. Хотя, ведь, ему там ещё и подпевают".