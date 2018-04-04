NBC: Трамп согласился продлить военное присутствие США в Сирии

В американских СМИ появилась информация о том, что президент Дональд Трамп "неохотно" согласился на продление военного присутствия США в Сирии.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, глава Белого дома заявил, что очень скоро примет решение о выводе войск из арабской республики, отметив при этом, что Вашингтон "почти выполнил" свою "основную миссию", заключавшуюся в уничтожении террористической группировки "Исламское государство" (ИГ; запрещена в РФ).

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на телеканал NBC и его источник в администрации США, вчера Трамп провёл заседание со своей командой в сфере национальной безопасности, в ходе которой было принято решение оставить американских военных в Сирии "на неопределённый период с целью разгрома ИГ". Это случилось после того, как министр обороны Джеймс Мэттис и другие высокопоставленные представители администрации сообщили главе Белого дома, что вывод военных может поставить под угрозу достигнутые успехи.

"Он (Трамп, — прим.), мягко говоря, не был в восторге от этого", — отметил источник NBC, добавив, что Трамп настаивает на необходимости дополнительного финансирования странами региона усилий по восстановлению арабской республики.