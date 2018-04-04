МЧС получило сигнал о пожаре в ТЦ на западе Москвы

МЧС получило сигнал о пожаре в торговом центре на западе Москвы.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя столичного главка службы спасения, информация о срабатывании пожарной сигнализации поступила из ТЦ "Метро" по улице Рябиновой.

"Дежурные подразделения выехали", — сказал собеседник агентства.

Ранее сегодня, как сообщало Накануне.RU, в Москве загорелся торговый центр "Персей для детей". Погиб один работник ТЦ, пострадали три сотрудника Федеральной противопожарной службы. Площадь пожара составила порядка 80 кв. м.

По факту инцидента в детском торговом центре возбуждено уголовное дело по двум статьям.