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Новости
04.04.2018 19:00 Мск (21:00 Екб)
происшествия | Центральный ФО
МЧС получило сигнал о пожаре в ТЦ на западе Москвы
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(2004) | Фото: stapravda.ru

МЧС получило сигнал о пожаре в торговом центре на западе Москвы.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя столичного главка службы спасения, информация о срабатывании пожарной сигнализации поступила из ТЦ "Метро" по улице Рябиновой.

"Дежурные подразделения выехали", — сказал собеседник агентства.

Ранее сегодня, как сообщало Накануне.RU, в Москве загорелся торговый центр "Персей для детей". Погиб один работник ТЦ, пострадали три сотрудника Федеральной противопожарной службы. Площадь пожара составила порядка 80 кв. м.

По факту инцидента в детском торговом центре возбуждено уголовное дело по двум статьям.

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04.04.2018 19:00 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
21:00 Екб


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МЧС получило сигнал о пожаре в ТЦ на западе Москвы
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