Кремль: Путин, Рухани и Эрдоган согласовали заявление по Сирии

Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Рухани согласовали совместное заявление по урегулированию ситуации в Сирии.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, вчера российский лидер прибыл с двухдневным визитом в Анкару, чтобы принять участие в седьмом заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. Планировалось в ходе данных мероприятий затронуть, в частности, региональную и международную тематику, в том числе ситуацию в Сирии.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, совместное заявление глав трёх государств согласовано.

"Оно будет опубликовано позднее", — уточнил он, отвечая на вопрос ТАСС.