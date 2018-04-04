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Из бизнес-империи – в ОПС: что обрушило "Сумму"? Близкими к бизнес-империи считались вице-премьер Аркадий Дворкович и даже председатель Правительства Дмитрий Медведев. Примечательно, что история о преступной группировке всплыла в преддверии изменения состава Правительства. Эксперты Накануне.RU рассказали, какие кланы во власти могли поспособствовать переходу бизнес-империи в разряд "ОПС".
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Новости
04.04.2018 17:30 Мск (19:30 Екб)
политика | В России | За рубежом
Евросоюз не поддержал проект заявления ОЗХО по "делу Скрипаля"
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Организация по запрещению химического оружия (2017) | Фото: AP

Евросоюз отказался поддержать проект заявления Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в Солсбери.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно о намерении российской стороны представить на специальном заседании исполнительного совета ОЗХО новое предложение по содействию расследованию в рамках "дела Скрипаля".

Как сообщает "РИА Новости", Брюссель обосновал свой отказ от поддержки проекта заявления из-за отсутствия "позитивной реакции" Москвы на "первоначальное предложение" Лондона "предоставить релевантную информацию".

При этом в заявлении ЕС подчёркивается необходимость сотрудничества России с ОЗХО по "делу Скрипаля".

"Крайне важно, чтобы Россия ответила на законные вопросы британского правительства, начала сотрудничать с секретариатом ОЗХО и предоставила ОЗХО полную информацию по поводу любой программы, имеющей отношению к делу", — говорится в документе.

В свою очередь, по мнению британской делегации Организации, "странная" инициатива Москвы является "отвлекающей тактикой и дополнительной дезинформацией, нацеленной на то, чтобы уйти от вопросов, на которые должны ответить российские власти".

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом 4 марта. Британская сторона обвинила в этом Россию. Премьер-министр королевства Тереза Мэй заявила, что речь идёт о разработанном в России нервно-паралитическом веществе "Новичок" и ответственность за случившееся также несёт Москва.

Другие новости по темам: ОЗХО, дело Скрипаля, Сергей Скрипаль, отравление, Евросоюз, ЕС, РФ
04.04.2018 17:30 Мск | информационная служба Накануне.RU
19:30 Екб


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Евросоюз не поддержал проект заявления ОЗХО по "делу Скрипаля"
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