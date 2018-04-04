Евросоюз не поддержал проект заявления ОЗХО по "делу Скрипаля"

Евросоюз отказался поддержать проект заявления Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в Солсбери.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно о намерении российской стороны представить на специальном заседании исполнительного совета ОЗХО новое предложение по содействию расследованию в рамках "дела Скрипаля".

Как сообщает "РИА Новости", Брюссель обосновал свой отказ от поддержки проекта заявления из-за отсутствия "позитивной реакции" Москвы на "первоначальное предложение" Лондона "предоставить релевантную информацию".

При этом в заявлении ЕС подчёркивается необходимость сотрудничества России с ОЗХО по "делу Скрипаля".

"Крайне важно, чтобы Россия ответила на законные вопросы британского правительства, начала сотрудничать с секретариатом ОЗХО и предоставила ОЗХО полную информацию по поводу любой программы, имеющей отношению к делу", — говорится в документе.

В свою очередь, по мнению британской делегации Организации, "странная" инициатива Москвы является "отвлекающей тактикой и дополнительной дезинформацией, нацеленной на то, чтобы уйти от вопросов, на которые должны ответить российские власти".

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом 4 марта. Британская сторона обвинила в этом Россию. Премьер-министр королевства Тереза Мэй заявила, что речь идёт о разработанном в России нервно-паралитическом веществе "Новичок" и ответственность за случившееся также несёт Москва.