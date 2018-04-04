У границы с Мексикой разбился американский военный вертолёт

В американском штате Калифорния разбился вертолёт вооружённых сил США. ТАСС сообщает о гибели в этом происшествии четырёх морских пехотинцев. Катастрофа произошла всего в нескольких километрах от границы с Мексикой, где вертолёт CH-53E совершал тренировочный вылет. В настоящее время устанавливаются причины крушения.

Уже вскоре после своего избрания Дональд Трамп якобы угрожал своему мексиканскому коллеге ввести войска в Мексику, чтобы "разобраться там с плохими парнями". В конце января он назвал южного соседа "опаснейшей страной мира". Последней инициативой Дональда Трампа на мексиканском направлении стала идея применить армию для контроля за потоками мигрантов.