Сотрудник судебного департамента Ямала получил шесть лет за то, что "увел" 9 миллионов

Бывшего главного специалиста отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности управления судебного департамента Ямала наказали за махинации с 9 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно приговору суда, он получил шесть лет колонии общего режима, а также обязанность вернуть 7 млн руб. – во время следствия он частично возместил ущерб. Приговор вступил в силу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Напомним, ямалец мошенничал с ноября 2014 по июнь 2017 гг. в программе "Система удаленного финансового документооборота". Он с помощью электронных цифровых подписей руководителя и главного бухгалтера создавал и отправлял в окружное управление федерального казначейства документы. В них – заявки на перевод денег со счета управления за вымышленные услуги. Средства поступали на счета сестры, жены, тещи и знакомого преступника. Так он "увел" 9 млн руб.