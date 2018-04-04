В Киеве митинговали против пропаганды гендеров и гомосексуализма

Марш протеста против пропаганды гендеров и гомосексуализма прошел в Киеве. Не менее тысячи человек митинговали у здания правительства и Верховной рады.

В руках они держат плакаты: "Гендерная идеология калечит детей", "Инициаторов антисемейных ценностей - к ответственности!", "Школа - не место для сексуальных экспериментов" и т.п.

"Мы собрались на мирный марш протеста против пропаганды гомосексуализма и гендерной политики. Была подана петиция в администрацию президента против внесения изменений в законодательство Украины, по которым в дошкольных учебных заведениях и школах будут пропагандироваться гомосексуализм и гендерная политика, что противоречит традиционным украинским семейным ценностям", - цитирует "Укринформ" участницу марша Викторию Бондареву.

При этом петиция, набравшая 23 тысячи голосов и ставшая самой массовой из действующих электронных петиций, была удалена с сайта, что стало одно из причин митинга.

Отметим, что украинская Национальной стратегия в области "прав человека" до 2020 года нацелена на приведение украинского законодательства и образования к нормам ЕС, в большинстве стран которого легализована содомия.