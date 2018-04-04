Рекламный щит в центре Екатеринбурга, из-за которого "повело" жилой дом, демонтируют

В Екатеринбурге демонтируют рекламный щит, который разрушает жилой дом на Куйбышева, 57. По словам депутата Госдумы Андрея Альшевских, еще 20 февраля Кировский районный суд вынес решение о демонтаже, однако известно об этом стало только сейчас, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Жители винят тонны рекламы в том, что в квартирах последнего этажа потрескались стены и потолок. Поэтому я узнавал, когда МУГИСО снесет конструкцию", - пишет депутат в социальной сети.

Кировский районный суд уже обязал Фонд имущества Свердловской области освободить кровлю от "инородного объекта". На работы отводится три месяца с момента вступления решения в законную силу.

Напомним, жители дома стали жаловаться на рекламную конструкцию, которая весит более шести тонн. Установили ее в 2004 году. Сразу же в квартирах последнего этажа начались постоянные протечки, потрескались стены и потолок. В заявлении, которое передали жильцы Андрею Альшевских, сказано, что фирма-организатор использует общее имущество незаконно.