Выступавшие против строительства мечети пермяки вновь вышли на улицы

Пермяки, ранее выступавшие против строительства мечети на Крылова, вновь обеспокоились возможным возведением культового сооружения. Они вышли к жителям нового квартала, который возник вокруг места предполагаемой стройки, и выяснили, что людям хотелось бы видеть на спорном месте парк или детскую площадку, передает корреспондент Накануне.RU.

"У нас заселили комплекс "Данилиха". Мы жильцам предложили встретиться и обсудить, что они хотели бы видеть, потому что стала появляться информация, что мечеть все-таки построят. На встрече стало понятно, что жители комплекса в шоке от ее возможного появления. Притом ясно, что мечеть будет именно "мигрантской"", - рассказала Накануне.RU противник возведения религиозного сооружения Татьяна Кротова.

Она уточнила, что собрано почти 200 подписей.

"Мы собирались не только для подписей, но и для того, чтобы узнать настроения людей. Пока мы никому подписи и резолюцию отправлять не будем, посмотрим, как власть будет с нами общаться: мы отправили в мэрию запрос", - сказала Кротова.

Так сейчас выглядит место, где, возможно, построят мусульманских храм

Напомним, о намерении построить мечеть власти объявили в январе 2016 г. Речь идет об участке площадью в 926 "квадратов". После серии пикетов власти изменили место строительства культового сооружения.