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Выступавшие против строительства мечети пермяки вновь вышли на улицы
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Мечеть, полумесяц (2016) | Фото: ansar.ru

Пермяки, ранее выступавшие против строительства мечети на Крылова, вновь обеспокоились возможным возведением культового сооружения. Они вышли к жителям нового квартала, который возник вокруг места предполагаемой стройки, и выяснили, что людям хотелось бы видеть на спорном месте парк или детскую площадку, передает корреспондент Накануне.RU.
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"У нас заселили комплекс "Данилиха". Мы жильцам предложили встретиться и обсудить, что они хотели бы видеть, потому что стала появляться информация, что мечеть все-таки построят. На встрече стало понятно, что жители комплекса в шоке от ее возможного появления. Притом ясно, что мечеть будет именно "мигрантской"", - рассказала Накануне.RU противник возведения религиозного сооружения Татьяна Кротова.

Она уточнила, что собрано почти 200 подписей.

"Мы собирались не только для подписей, но и для того, чтобы узнать настроения людей. Пока мы никому подписи и резолюцию отправлять не будем, посмотрим, как власть будет с нами общаться: мы отправили в мэрию запрос", - сказала Кротова.

Мечеть в Перми ЖК Данилиха(2018)|Фото: vk.com

Так сейчас выглядит место, где, возможно, построят мусульманских храм

Напомним, о намерении построить мечеть власти объявили в январе 2016 г. Речь идет об участке площадью в 926 "квадратов". После серии пикетов власти изменили место строительства культового сооружения.

Другие новости по темам: Крылова, 36а, мечеть в Перми, духовное управление мусульман Пермского края, ЦДУМ
04.04.2018 16:03 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
18:03 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.12.2016 10:20 Мск
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Ранее 30.11.2016 15:31 Мск
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В мэрии Перми состоится встреча, посвященная протесту против мечети

Ранее 19.10.2016 15:55 Мск
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Выступавшие против строительства мечети пермяки вновь вышли на улицы
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