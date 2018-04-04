Грудинин не исключил участия в выборах губернатора Подмосковья

Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин заявил, что не жалеет о своем участии в выборах президента РФ, и не исключил участия в выборах губернатора Подмосковья. Об этом он сообщил в ходе мозгового штурма "От застоя к развитию - угрозы, вызовы и перспективы для российской экономики и бизнеса после президентских выборов" в рамках Московского экономического форума, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я сожалел, что такие грязные получились выборы. Но я не жалею. Это было решение в тот момент правильное. Если бы второй раз пошел бы, то пошел. Я же не только для себя, я для людей. Хотел что-то изменить в лучшую сторону", - сказал он, отвечая на вопросы участников дискуссии.

Грудинин выразил надежду на то, что при формировании нового правительство в его состав войдут люди, готовые перестраивать российскую экономику. "Считаю, что правительство будет точно новым, и мы увидим новые фамилии…" - сказал он.

"Вы сами все знаете. Если изменения не произойдут, то нас ждет та же самая история, как была в СССР. Там тоже вовремя не были сделаны изменения эволюционным путем, и они практически были сделаны революционным, в результате мы потеряли великую страну - Советский Союз. Мы на пороге того же самого", - прокомментировал предприниматель.

По его словам, руководство страны также обеспокоено этой ситуацией. "Думаю, что в ближайшее время они должны сделать выводы… В ближайшее время будет объявлена новая экономическая программа, и мы тогда сможем понять, на что нам рассчитывать", - сказал Грудинин.

Кандидат в президенты от КПРФ заявил, что ему пока не предлагали пост министра сельского хозяйства РФ. Он также отметил, что перспективы его участия в качестве кандидата на выборах губернатора Московской области будут "зависеть от многих факторов".