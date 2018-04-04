Гройсман подделал диплом о высшем образовании, - депутат Рады

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман подделал документ о своем высшем образовании, а министр образования и науки страны Лилия Гриневич его покрывает. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат Верховной рады Виталий Куприй.

По его словам, Гройсман не имеет права занимать должность главы украинского правительства. По официальным данным, он проучился год заочно в Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП).

"То есть после школы, за год, заочно, человек получает высшее юридическое образование", – сказал Куприй.

Он подчеркнул, что Гройсман пе имеет права на премьерство не потому, что не разбирается в чем-то, а потому, что он "лжец" и "коррумпированное лицо". В отношении Гриневич Куприй призвал открыть уголовное дело.

По другим данным, Гройсман имеет четыре диплома о высшем образовании, и все они получены заочно.

Интересно, что в 2006 году вокруг винницкой МАУП разгорелся скандал. Проверка минобразания тогда обнаружила, что МАУП выдавал больше дипломов, чем имел студентов. Там же получил второе высшее образование нынешний министр соцполитики Украины Андрей Рева.

Отметим, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не имеет юридического образования.