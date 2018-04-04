После объявления о крупном митинге рабочих качканарского "Металлиста" им решили помочь профсоюзы

Рабочие качканарского завода "Металлист" обратились за помощью к профсоюзам, в связи с задержками зарплаты и сокращениями.

По словам председателя Федерации профсоюзов региона Андрея Ветлужских, одной из главных проблем, которая обострила социально-политическую ситуацию в муниципальном образовании, стала угроза массового сокращения на заводе "Металлист", являющемся вторым после градообразующего горно-обогатительного комбината предприятием в городе.

Он проинформировал, что Федерация профсоюзов Свердловской области занимается проблемами завода "Металлист" в рабочем режиме.

"Сегодня в Свердловской областной организации ГМПР идет заседание президиума, на которое приглашены представители работодателя завода "Металлист", регионального объединения работодателей и минпрома области. Заместитель председателя ФПСО Алексей Киселев вчера принял участие в совещании, которое проводилось в правительстве области по ситуации на заводе", - сообщил депутат Госдумы РФ, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

После заседания Киселев отправится с комиссией в Качканар, чтобы решить вопросы сокращения рабочих.

"Со своей стороны ФПСО готова всячески содействовать сохранению рабочих мест в Качканаре", - отметил Ветлужских.

Напомним, рабочие "Металлиста" заявили, что планируют выйти на митинг в это воскресенье, 8 апреля. О серьезных проблемах на предприятии известно с ноября 2017 года, однако до сей поры областные власти и федерация профсоюзов не были замечены в их решении.