Завтра в Перми пройдет пикет против переименования улиц, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения КПРФ.

Акция состоится в 17.00 на ул. Попова в квартале между улицами Ленина и Петропавловская.

"В СМИ неоднократно вбрасываются сообщения о том, что пермские власти собираются переименовать ряд улиц краевого центра, названных в честь борцов за освобождение народа: улиц А. Желябова, С. Перовской, Р. Землячки, И. Каляева, С. Окулова. Им неправомерно приклеиваются ярлыки террористов. Эти люди оставили заметный след и имя в российской истории. Защитим их от нападок невежественных переименовщиков пермского разлива", - говорится на сайте краевого отделения партии.

В администрации Перми корреспонденту Накануне.RU сообщили, что акция согласована с городскими властями.

Напомним, вопрос о переименовании улиц был поднят комиссией по вопросам присвоения наименований территориям общего пользования. В состав комиссии вошел 21 человек. Среди них "авторитетные историки, краеведы, представители духовенства и конфессий". Они считают необходимым сменить названия улиц, которые названы "в честь лиц, причастных к массовым внесудебным расправам, убийствам и террористической деятельности".

Активисты пермского отделения движения "Суть времени" обратились к губернатору Максиму Решетникову с просьбой ввести пятилетний мораторий на переименование в регионе улиц и площадей.