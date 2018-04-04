На Южном Урале 10-летнего мальчика убило электрическим током

Днем 4 апреля возле одного из частных домов Троицка обнаружено тело 10-летнего мальчика с признаками поражения электрическим током.

По предварительной информации, ребенок гулял на улице и затронул оборванный провод, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас следователям предстоит выяснить что делал оголенный бесхозный электропровод на улице - там, где беспрепятственно гуляют дети.

"Сейчас проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и виновных должностных лиц", - добавили в СК.