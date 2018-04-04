Путин примет в Кремле членов комиссии Международного бюро выставок после их визита в Екатеринбург

Завтра, 5 апреля, президент России Владимир Путин примет в Кремле членов инспекционной комиссии Международного бюро выставок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, они прибыли в Россию в рамках инспекционной поездки для оценки готовности Екатеринбурга принять Всемирную универсальную выставку ЭКСПО-2025. Возглавляет делегацию председатель исполнительного комитета МБВ Джай-Чул Чой.

О чем пойдет речь на встрече, не уточняется.

Встреча делегации в аэропорту Екатеринбурга

Напомним, 22 мая 2017 года состоялась официальная передача письма Правительства РФ в Международное бюро выставок в Париже о выдвижении Екатеринбурга в качестве кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Тема российской заявки: "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений". Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года. Конкурентами Екатеринбурга на данный момент являются Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).

Как сообщало Накануне.RU, ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович оценил возможности Екатеринбурга принять ЭКСПО-2025.