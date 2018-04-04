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Путин примет в Кремле членов комиссии Международного бюро выставок после их визита в Екатеринбург
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Владимир Путин, иннопром (2017) | Фото: Накануне.RU

Завтра, 5 апреля, президент России Владимир Путин примет в Кремле членов инспекционной комиссии Международного бюро выставок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, они прибыли в Россию в рамках инспекционной поездки для оценки готовности Екатеринбурга принять Всемирную универсальную выставку ЭКСПО-2025. Возглавляет делегацию председатель исполнительного комитета МБВ Джай-Чул Чой.

О чем пойдет речь на встрече, не уточняется.

Евгений Куйвашев, встреча делегации МБВ(2018)|Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Встреча делегации в аэропорту Екатеринбурга

Напомним, 22 мая 2017 года состоялась официальная передача письма Правительства РФ в Международное бюро выставок в Париже о выдвижении Екатеринбурга в качестве кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Тема российской заявки: "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений". Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года. Конкурентами Екатеринбурга на данный момент являются Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).

Как сообщало Накануне.RU, ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович оценил возможности Екатеринбурга принять ЭКСПО-2025.

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04.04.2018 15:37 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
17:37 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.04.2018 13:34 Мск
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Путин примет в Кремле членов комиссии Международного бюро выставок после их визита в Екатеринбург
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