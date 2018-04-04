СК: Пожар в московском ТЦ "Персей" начался со складов ткацкой фабрики

Установлен очаг возгорания в торговом центре "Персей для детей" на востоке Москвы, сообщили Накануне.RUв Следственном комитете РФ.



"Следствием установлено, что на четырех этажах здания располагался детский торговый центр, а пятый и шестой этажи занимали склады ткацкой фабрики, где произошло возгорание", - сказали в ведомстве.

На месте происшествия продолжает работать группа следователей и криминалистов ГСУ СК России по Москве. Изымается интересующая следствие документация, устанавливаются владельцы складских помещений.

Как сообщалось, один человек погиб - это работник торгового центра. Пострадали три сотрудника МЧС.

По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям.