СК: Пожар в московском ТЦ "Персей" начался со складов ткацкой фабрики

Установлен очаг возгорания в торговом центре "Персей для детей" на востоке Москвы, сообщили Накануне.RUв Следственном комитете РФ.
"Следствием установлено, что на четырех этажах здания располагался детский торговый центр, а пятый и шестой этажи занимали склады ткацкой фабрики, где произошло возгорание", - сказали в ведомстве.
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На месте происшествия продолжает работать группа следователей и криминалистов ГСУ СК России по Москве. Изымается интересующая следствие документация, устанавливаются владельцы складских помещений.
Как сообщалось, один человек погиб - это работник торгового центра. Пострадали три сотрудника МЧС.
По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям.