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Габинский "расширяется" - в Екатеринбурге у Зеленой рощи началась стройка
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научно-исследовательский центр, строительство, Зеленая роща (2018) | Фото: Накануне.RU

Строительные работы ведутся возле екатеринбургского парка Зеленая роща, рядом с действующим Уральским институтом кардиологии и неподалеку от заброшенной больницы, передает корреспондент Накануне.RU.

На месте работает кран, а также несколько рабочих. Как стало известно, здесь к концу года должен появиться кардиологический научно-исследовательский центр.

научно-исследовательский центр, строительство, Зеленая роща(2018)|Фото: Накануне.RU

научно-исследовательский центр, строительство, Зеленая роща(2018)|Фото: Накануне.RU

научно-исследовательский центр, строительство, Зеленая роща(2018)|Фото: Накануне.RU

научно-исследовательский центр, строительство, Зеленая роща(2018)|Фото: Накануне.RU

"Пока рано говорить, что будет в итоге, работы только начались. Все идет по программе, которая заложена - "Город сердца". Работы ведутся в рамках частно-государственного партнерства", - пояснил Накануне.RU директор Уральского института кардиологии Ян Габинский.

Напомним, что уникальный для России кардиологический медицинский и научный центр "Город сердца" планировалось построить уже в текущему году, однако сроки перенеслись. Проект реализуется на базе Уральского института кардиологии. Ранее сообщалось, что "Город сердца" предполагает строительство здания реабилитационного центра, научно-исследовательского диагностического центра и клиники-отеля. Все новые строения будут расположены рядом с существующим зданием института кардиологии.

Уральский институт кардиологии, Зеленая роща(2018)|Фото: Накануне.RU

Уральский институт кардиологии, Зеленая роща(2018)|Фото: Накануне.RU

Уральский институт кардиологии, Зеленая роща(2018)|Фото: Накануне.RU

Что касается работы строящегося научно-исследовательского центра, то, по словам главного кардиолога УрФО и Свердловской области Яна Габинского, акценты в деятельности будут связаны с новой инновационной технологией – выдачей коронарных паспортов.

Отметим, что ряд медицинских объектов расположен возле парка Зеленая роща, который сам участвовал в рейтинговом голосовании за проекты общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2018 году, однако занял лишь четвертое место. Несмотря на то, что этот проект не набрал нужного количества голосов, он заявлен в программе формирования современной городской среды на 2018−2022 годы. Как сообщил на днях вице-мэр уральской столицы по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев, имеется готовая проектная документация по реконструкции парка, в планах - поиск средств для реализации планов.

"Зеленая роща будет использоваться, как необходимый инструмент для оказания помощи кардиологическим пациентам. Как житель города, как директор кардиоцентра я бы тоже хотел, чтобы ее побыстрее благоустроили", - добавил Габинский.

Зеленая роща, заброшенная больница(2018)|Фото: Накануне.RU

Неподалеку от строящегося здания стоит заброшенная больница

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04.04.2018 15:42 Мск | Екатеринбург | Давыдов Денис
17:42 Екб


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Габинский "расширяется" - в Екатеринбурге у Зеленой рощи началась стройка
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