В Голландии предложили распространить закон Магнитского на весь Евросоюз

В Нидерландах обсуждается возможность расширения географии действия "списка Магнитского" на всю территорию ЕС.

С такой инициативой выступил депутат парламента этой страны от правоцентристской CDA Питер Омтзигт. Депутат напомнил, что данный закон действует в США, Канаде, Великобритании и странах Прибалтики, где были заморожены активы 49-ти россиян, обвинённых в нарушении прав человека, а самих их лишили права на въезд.

В случае, если законопроект не будет принят на уровне ЕС, Омтзигт предлагает принять его хотя бы на уровне Нидерландов, пишет Infox.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее Нидерланды оказались в числе стран, выславших российских дипломатов.