Экс-глава Чайковского попытается оспорить свою отставку через суд

Попавший под "уголовку" экс-глава Чайковского Алексей Третьяков, намерен через суд оспорить лишение полномочий. Об этом Накануне.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Бывший глава города подал заявление в Чайковский городской суд. Дело еще не принято к производству. Вопрос о принятии административного иска будет рассмотрен до конца недели.

По данным портала Чайковские новости, заявление о досрочном прекращении полномочий от Алексея Третьякова поступило в думу Чайковского 21 марта. Вопрос должен был быть рассмотрен на внеочередном заседании думы 23 марта. Однако до начала заседания глава города отозвал документ. Тем не менее, полномочия Третьякова были прекращены.

Напомним, Алексею Третьякову вменяют превышение полномочий. По некоторым данным, дело завели по факту незаконной передачи горожанке муниципальной квартиры и городской земли кооперативу "Рассвет".