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Экс-глава Чайковского попытается оспорить свою отставку через суд
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Глава Чайковского Алексей Третьяков (2018) | Фото: chaiknet.ru

Попавший под "уголовку" экс-глава Чайковского Алексей Третьяков, намерен через суд оспорить лишение полномочий. Об этом Накануне.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Бывший глава города подал заявление в Чайковский городской суд. Дело еще не принято к производству. Вопрос о принятии административного иска будет рассмотрен до конца недели.

По данным портала Чайковские новости, заявление о досрочном прекращении полномочий от Алексея Третьякова поступило в думу Чайковского 21 марта. Вопрос должен был быть рассмотрен на внеочередном заседании думы 23 марта. Однако до начала заседания глава города отозвал документ. Тем не менее, полномочия Третьякова были прекращены.

Напомним, Алексею Третьякову вменяют превышение полномочий. По некоторым данным, дело завели по факту незаконной передачи горожанке муниципальной квартиры и городской земли кооперативу "Рассвет".

Другие новости по темам: Чайковский, Алексей Третьяков, суд, лишение полномочий, превышение полномочий, уголовное дело
04.04.2018 15:20 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
17:20 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.03.2018 15:00 Мск
Попавший под "уголовку" глава Чайковского покинул пост

Ранее 21.03.2018 14:17 Мск
Глава Чайковского попал под "уголовку": подозревается в превышении полномочий








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Экс-глава Чайковского попытается оспорить свою отставку через суд
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