Кобылкин и Комарова улучшили позиции в рейтинге губернаторов

Губернаторы Ямала Дмитрий Кобылкин и Югры – Наталья Комарова улучшили позиции в рейтинге глав регионов. Глава Тюменской области Владимир Якушев остался на той же позиции. Таковы данные Агентства политических и экономических коммуникаций, передает корреспондент Накануне.RU.

Якушев входит в тройку губернаторов с очень сильным влиянием, его позиции с февраля не изменились. Кобылкин – в том же списке, что и Якушев, только на шестом месте, куда он поднялся с седьмой позиции. Комарова расположилась на 23 месте, куда поднялась с 24. Она имеет сильное влияние.

Отметим, тройка лидеров рейтинга не изменилась. Перед Якушевым расположились мэр столицы Сергей Собянин, он – на первом месте, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.