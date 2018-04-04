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Добровольцы Югры на страже природы. В округе стартовал "Марш парков"
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Марш парков, Югра (2018) | Фото: vk.com/sib.park

В Югре стартовала международная акция "Марш парков", ставшая для жителей округа ожидаемым событием. В ней принимают участие все, кому небезразлична судьба родного края и его природного достояния: школьники, студенты, представители власти, коллективы окружных организаций, промышленные предприятия региона, сообщили Накануне.RU в департаменте недропользования и природных ресурсов.
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Акция стартовала 2 апреля и продлится до 4 июня. В эти дни на территории Югры проходят экологические субботники, расчистка родников, обустройство мест отдыха, экологических троп и маршрутов. Наиболее масштабными станут дни открытых дверей в заповедных территориях.

Напомним, "Марш парков" – это международная акция, которая проводится во многих регионах в одно и то же время. Она призвана объединить людей вокруг идеи поддержки и сохранения природных парков, заказников, памятников природы и других особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Марш парков, Югра(2018)|Фото: vk.com/sib.park

Марш парков, Югра(2018)|Фото: vk.com/sib.park

Отметим, что в Югре насчитывается 25 ООПТ общей площадью 2,6 млн га (4,8% от площади автономного округа), что составляет 0,2% от общего числа всех российских ООПТ и 1,4% от площади системы ООПТ России.

В прошлом году, который был объявлен Годом экологии в Югре, в округе прошло 351 мероприятие природоохранной тематики: лекции, круглые столы, конкурсы, викторины, субботники и лесопосадочные дни. В мероприятиях приняли участие почти 25 тыс. человек, среди которых 15,6 тыс. детей. От мусора очистили 15,5 га заповедной территории автономного округа, а на площади 0,56 га высадили саженцы древесных и кустарниковых растений.

Марш парков, Югра(2018)|Фото: vk.com/sib.park

Марш парков, Югра(2018)|Фото: vk.com/sib.park

Акция "Марш парков" проводится в рамках Международной экологической акции "Спасти и сохранить". 30 марта правительство Югры утвердило обширный план мероприятий 16-й по счету экологической акции.

Известно, что акция "Спасти и сохранить" пройдет с 18 мая по 8 июня. Запланировано 39 мероприятий: конференции, фестивали, конкурсы, экскурсии и экологические марафоны.

"Одной из задач акции должно стать максимальное вовлечение жителей Югры в сохранение окружающей среды. Необходимо общее стремление сделать Югру не только успешным регионом России по добыче углеводородного сырья, но и территорией экологического благополучия", - нацелил на работу Геннадий Бухтин.

Стоит отметить, что работу Югры по защите окружающей среды оценили на окружном уровне: департамент недропользования и природных ресурсов автономного округа получил высокую оценку за проведенные в Год экологии мероприятия. Департамент лесного хозяйства Уральского федерального округа выразил благодарность югорскому природоохранному ведомству за многолетнюю эффективную координацию движения школьных лесничеств автономного округа, содействие в природоохранном воспитании подрастающего поколения в духе бережного отношении к лесным богатствам России, а также за высокие результаты мероприятий, посвященных Году экологии в России.

департамент природных ресурсов Югры, благодарственное письмо(2018)|Фото: ugrales.ru

Добавим, что на прошлой неделе был сделан еще один шаг по обеспечению экологической безопасности автономного округа: дума Югры приняла закон об ООПТ регионального значения.

Законопроект урегулировал целый ряд вопросов, ранее не находивших отражения в федеральном законодательстве, например, управление системой особо охраняемых природных территорий регионального значения. Теперь нормативные правовые документы о планировании, создании и функционировании охраняемых природных территорий будут приниматься на уровне правительства Югры.

"Во-первых, документ даст право Правительству автономного округа уточнять и утверждать границы особо охраняемых природных территорий регионального значения, что в будущем позволит сохранить заповедность, первозданность и природный каркас большего количества природных территорий. Кроме того, закон сможет гарантировать социальную защищенность сотрудникам ООПТ. В ближайшее время инспекторы природных парков будут иметь право оформлять документы по выявленным нарушениям и носить при себе оружие", – отметил первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа Евгений Платонов.

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04.04.2018 15:01 Мск | Ханты-Мансийск | Анна Смирнова
17:01 Екб


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Добровольцы Югры на страже природы. В округе стартовал "Марш парков"
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